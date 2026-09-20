به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

اوساسونا ۱ - ۱ رایو وایکانو

آتلتیک بیلبائو ۰ - ۰ دپورتیوو آلاوس

سلتاویگو ۵ - ۰ راسینگ سانتاندر

سویا ۱ - ۳ بارسلونا (گل‌های بارسا: رافینیا بلولی در دقایق ۲۲، ۵۲ و ۶۹)

* برنامه - یک شنبه ۲۹ شهریور:

ختافه - مالاگا

آتلتیکومادرید - رئال مادرید (داربی مادرید یا ال مادریلنیو)

- در تاریخ داربی مادرید که از سال ۱۹۰۶ سابقه برگزاری دارد، دو تیم تا کنون ۲۴۳ بار به مصاف هم رفته‌اند که رئال مادرید ۱۱۹ بار و آتلتیکومادرید ۶۱ بار به پیروزی رسیده‌اند. در این دیدار‌ها رئال ۴۰۲ گل و آتلتیکو ۳۰۹ گل به ثمر رسانده‌اند.

ویارئال - لوانته

دپورتیوولاکرونیا - رئال بتیس

والنسیا - رئال سوسیداد

در جدول لیگا تیم‌های بارسلونا با ۲۱، رئال مادرید و رئال بتیس با ۱۵ و آتلتیکومادرید و سویا با ۱۳ امتیاز اول تا پنجم هستند.