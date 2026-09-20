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هفته هفتم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگای اسپانیا با برتری بارسلونا مقابل سویا ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
اوساسونا ۱ - ۱ رایو وایکانو
آتلتیک بیلبائو ۰ - ۰ دپورتیوو آلاوس
سلتاویگو ۵ - ۰ راسینگ سانتاندر
سویا ۱ - ۳ بارسلونا (گلهای بارسا: رافینیا بلولی در دقایق ۲۲، ۵۲ و ۶۹)
* برنامه - یک شنبه ۲۹ شهریور:
ختافه - مالاگا
آتلتیکومادرید - رئال مادرید (داربی مادرید یا ال مادریلنیو)
- در تاریخ داربی مادرید که از سال ۱۹۰۶ سابقه برگزاری دارد، دو تیم تا کنون ۲۴۳ بار به مصاف هم رفتهاند که رئال مادرید ۱۱۹ بار و آتلتیکومادرید ۶۱ بار به پیروزی رسیدهاند. در این دیدارها رئال ۴۰۲ گل و آتلتیکو ۳۰۹ گل به ثمر رساندهاند.
ویارئال - لوانته
دپورتیوولاکرونیا - رئال بتیس
والنسیا - رئال سوسیداد
در جدول لیگا تیمهای بارسلونا با ۲۱، رئال مادرید و رئال بتیس با ۱۵ و آتلتیکومادرید و سویا با ۱۳ امتیاز اول تا پنجم هستند.