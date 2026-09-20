به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، سردار تقی نجمی با اشاره به برگزاری ۴۲۰۰ عنوان برنامه همزمان با هفته دفاع‌مقدس در استان افزود: تبیین نقش امام شهید در انسجام و تقویت اتحاد ملی از محور‌های برنامه‌های هفته دفاع مقدس امسال است.

وی ادامه داد: در هفته دفاع مقدس رویداد‌های سراسری «یاد یاران»، «مدافعان وطن» و «به پای ایران، هر ایرانی یک پرچم» در قالب برنامه‌های سراسری در آذربایجان‌غربی اجرا می‌شود.

جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی تصریح کرد: تصویرسازی رشادت‌های شهدای دفاع مقدس، تجدید بیعت با شهدا، رونمایی از کتاب‌های دفاع مقدس، بازسازی عملیات‌های دوران دفاع مقدس، برگزاری همایش‌های پیاده‌روی خانوادگی، برگزاری صبحگاه، تجلیل از مساجد برتر استان و برپایی نمایشگاه‌های مختلف از دیگر برنامه‌های این هفته است.

سردار نجمی همچنین از برگزاری ۳۲۰۰ یادواره شهدا در هفته دفاع‌مقدس خبر داد و گفت: ۲۷۰۰ نشست تبیینی و بصیرتی نیز طی این هفته در استان برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: افتتاح ۱۵ باب خانه برای محرومان با اعتبار ۱۶ میلیارد ریال، توزیع ۲ هزار بسته معیشتی، اجرای چهار پروژه آبرسانی، بهره‌برداری از ۵۵ پروژه اقتصاد مقاومتی و افتتاح سه طرح راه روستایی به طول هشت کیلومتر از جمله طرح‌های دیگر هفته دفاع مقدس است.