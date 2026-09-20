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جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی گفت: اعتبار طرحهای اقتصادی و عمرانی که در هفته دفاع مقدس امسال در استان به بهرهبرداری میرسد، ۱۳۵۰ میلیارد ریال است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، سردار تقی نجمی با اشاره به برگزاری ۴۲۰۰ عنوان برنامه همزمان با هفته دفاعمقدس در استان افزود: تبیین نقش امام شهید در انسجام و تقویت اتحاد ملی از محورهای برنامههای هفته دفاع مقدس امسال است.
وی ادامه داد: در هفته دفاع مقدس رویدادهای سراسری «یاد یاران»، «مدافعان وطن» و «به پای ایران، هر ایرانی یک پرچم» در قالب برنامههای سراسری در آذربایجانغربی اجرا میشود.
جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی تصریح کرد: تصویرسازی رشادتهای شهدای دفاع مقدس، تجدید بیعت با شهدا، رونمایی از کتابهای دفاع مقدس، بازسازی عملیاتهای دوران دفاع مقدس، برگزاری همایشهای پیادهروی خانوادگی، برگزاری صبحگاه، تجلیل از مساجد برتر استان و برپایی نمایشگاههای مختلف از دیگر برنامههای این هفته است.
سردار نجمی همچنین از برگزاری ۳۲۰۰ یادواره شهدا در هفته دفاعمقدس خبر داد و گفت: ۲۷۰۰ نشست تبیینی و بصیرتی نیز طی این هفته در استان برگزار خواهد شد.
وی اضافه کرد: افتتاح ۱۵ باب خانه برای محرومان با اعتبار ۱۶ میلیارد ریال، توزیع ۲ هزار بسته معیشتی، اجرای چهار پروژه آبرسانی، بهرهبرداری از ۵۵ پروژه اقتصاد مقاومتی و افتتاح سه طرح راه روستایی به طول هشت کیلومتر از جمله طرحهای دیگر هفته دفاع مقدس است.