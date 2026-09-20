معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران از برگزاری ۴۶ برنامه محوری فرهنگی و هنری در هفته دفاع مقدس در سراسر کشور خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با ویژگی‌های خاص و با رویکرد اثرمحوری طراحی شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، یعقوب سلیمانی در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس با اشاره به تأکیدات حضرت امام خمینی (ره) درباره جایگاه شهدا و خانواده‌های آنان اظهار داشت: برنامه‌های امسال با نگاه به جایگاه والای شهدا و خانواده‌های معظم آنان و با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طراحی و اجرا خواهد شد.

وی نخستین برنامه ملی و سراسری هفته دفاع مقدس را آیین «مهمانی لاله‌ها» عنوان کرد و گفت: در این مراسم، ۲۰ هزار گلزار شهدای سراسر کشور غبار روبی، گلباران و عطرافشانی خواهد شد و امسال حضور دانش‌آموزان مقطع متوسطه با محوریت خانواده‌های معظم شهدا در این مراسم مورد توجه قرار گرفته است.

سلیمانی ادامه داد: مراسم ملی «مهمانی لاله‌ها» امسال با توجه به ویژگی‌های خاص خود از جوار بارگاه نورانی حضرت امام رضا (ع) و همچنین مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) آغاز خواهد شد.

سلیمانی: امسال همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، ۲۰ هزار گلزار شهدا در سراسر کشور با حضور دانش آموزان مقطع متوسطه غبارروبی می‌شود.

وی همچنین از برگزاری دیدار صمیمی با خانواده‌های معظم شهدا خبر داد و افزود: امسال این دیدار با ترکیبی از خانواده‌های شهدای دفاع مقدس و شهدای حوادث اخیر و با حضور یکی از مسئولان عالی کشور برگزار خواهد شد که جزئیات آن متعاقباً اعلام می‌شود.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران از برگزاری دومین یادواره ملی شهدای بنیاد شهید به صورت همزمان در مرکز و سراسر کشور خبر داد و گفت: در این برنامه از خانواده شهدای دوران دفاع مقدس، تجلیل خواهد شد.

سلیمانی همچنین برگزاری نهمین مراسم بزرگداشت شهدای منا با عنوان «لاله‌های سفید» را از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: این برنامه مبتنی بر تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه شهدای منا نباید به فراموشی سپرده شوند، برگزار خواهد شد و در جریان آن از خانواده‌های معظم شهدای منا تکریم و تجلیل می‌شود.

وی در ادامه از برگزاری سومین همایش تجلیل از برگزیدگان پویش ملی ایثار با عنوان «من می‌نویسم» خبر داد و اظهار داشت: این پویش امسال با رویکردی جدید برگزار شده و دانش‌آموزان ۱۴۶ مدرسه شاهد در آن مشارکت داشته‌اند.

سلیمانی افزود: بیش از ۹ هزار دانش‌آموز در این پویش با موضوع شهدا و «مدرسه، شجره طیبه» به ارائه آثار و دیدگاه‌های خود در قالب‌های مختلف پرداختند که پس از طی مراحل داوری، ۹۸ نفر از میان ۲۱ گروه به عنوان برگزیده انتخاب شدند و در هفته دفاع مقدس از آنان تجلیل خواهد شد.

سلیمانی: در هفته دفاع مقدس از ۹۸ دانش‌آموزی که در پویش «من می‌نویسم» به یاد شهدای مدرسه میناب، به عنوان برگزیده انتخاب شدند، تجلیل خواهد شد.

وی برگزاری یادواره‌های شهدا در شهر‌ها و روستا‌های سراسر کشور را از دیگر برنامه‌های این ایام برشمرد و گفت: این یادواره‌ها توسط بنیاد‌های شهید استان‌ها و شهرستان‌ها برگزار می‌شود و امسال با رویکردی متفاوت از سال‌های گذشته، موضوع تبیین حماسه‌های دفاع مقدس و حماسه‌های شکل‌گرفته در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه نیز مورد توجه قرار گرفته است.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین از برنامه‌ریزی مشاوران امور ایثارگران وزارتخانه‌ها برای تکریم خانواده‌های معظم شهدای کارمند در سراسر کشور خبر داد و گفت: این آیین‌ها به صورت همزمان در طول هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

سلیمانی برگزاری محافل قرآنی را از دیگر برنامه‌های این هفته عنوان کرد و افزود: این محافل با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و با تمرکز در هشت استان از جمله البرز، تهران بزرگ، خراسان رضوی و سمنان برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری محافل شعر و شب شعر دفاع مقدس در چهار استان کشور خبر داد.