به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سید محمد جعفری، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران، به همراه حجت الاسلام والمسلمین باقری مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در این اداره‌کل، از کارخانه‌های آرد شهرستان بهشهر بازدید کرد و ضمن تأکید بر ضرورت حفظ کیفیت آرد تولیدی، روند حمل و توزیع آرد به شهرستان‌ها را نیز پیگیری کرد..

وی در جریان این بازدید با اشاره به کیفیت بسیار مطلوب گندم‌های موجود در استان و وضعیت مناسب ذخایر گندم، بر ضرورت توجه جدی مدیران و مسئولان کنترل کیفی کارخانه‌های آرد به فرآیند تولید و کیفیت محصول نهایی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه کیفیت گندم ورودی، ظرفیت مناسبی برای تولید آرد مطلوب فراهم کرده است، گفت: کیفیت گندم زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که با دقت و نظارت، به آرد باکیفیت و در نهایت نان مطلوب برای مردم تبدیل شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران همچنین در تماس‌های تلفنی با مدیران شرکت‌های حمل و توزیع آرد، وضعیت حمل محموله‌های موجود در کارخانه‌ها را پیگیری کرد و با توجه به دپوی مناسب آرد در کارخانه‌ها، خواستار تسریع در حمل و ارسال آرد به شهرستان‌ها شد.

جعفری با تأکید بر ضرورت روان بودن فرآیند تأمین آرد افزود: وقتی آرد در کارخانه آماده است، نباید در مسیر رسیدن آن به شهرستان‌ها وقفه‌ای ایجاد شود؛ تأمین آرد زمانی کامل است که محموله به‌موقع به مقصد برسد.