به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سهراب مرادی، سرمربی تیم جوانان و نوجوانان ایران ۲۴ وزنه بردار را به اردوی تیم ملی دعوت کرده است که عرشیا کیوان، ستاره دسته ۵۵ کیلوگرم تیم خوزستان و باشگاه نفت در این اردو حضور خواهد داشت.

اردوی وزنه برداری تیم ملی نوجوانان وجوانان وزنه برداری کشور از روز جمعه ۳ مهر در اردوگاه تیم ملی در مجموعه ورزشی آزادی استان تهران برگزار خواهد شد.