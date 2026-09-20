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در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید بستههای معیشت و نوشتافزار به همّت خیریه دستهای مهربان در بین خانوادههای کم برخوردار مراغهای توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مسئول خیّریه دستهای مهربان در استان گفت: ۲۰۰ بسته نوشت افزار و ۲۰۰ بسته معیشت به خانوادهها و دانش آموزان نیازمند مراغهای اهدا شد.
بهزاد کریم پور افزود: این خیریه برای تامین بستههای حمایتی حدود ۲ میلیارد تومان هزینه کرده است و در این بستهها انواع نوشت افزار، به همراه کیف، کفش، دفتر، خطکش، چسب، جامدادی، ماژیک و مدادرنگی در اختیار دانشآموزان قرار گرفت.
مسئول خیریه دستهای مهربان استان افزود: در بستههای معیشتی هم ۱۰ قلم کالا شامل برنج، روغن، حبوبات، گوشت مرغ، رب گوجه فرنگی و سویا اهدا شد.
وی با بیان اینکه ۲۰۰ خانواده در مراغه تحت پوشش این خیریه هستند افزود: در طول سال و در مناسبتهای ملی و مذهبی بستههای معیشت بین خانوادههای تحت پوشش نیز توزیع میشود.