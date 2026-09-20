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رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد : در راستای اجرای مصوبات ستاد مهر و بهبود کیفیت معابر شهری، طرح نوسازی آسفالت میدان امام حسین (ع) و دسترسیهای مرتبط با آن در مساحتی بالغ بر ۳۵ هزار متر مربع اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مهدی فعالی با اعلام این خبر تصریح کرد: در آستانه مهرماه و آغاز سال تحصیلی جدید، عملیات نوسازی آسفالت میدان امام حسین (ع) یزد با تراش سطحی آسفالت فرسوده و روکش آسفالت میدان و دسترسیهای آن در مساحتی بالغ بر ۳۵ هزار متر مربع، در راستای مصوبات ستاد مهر و با هدف آمادهسازی معابر شهری برای بازگشایی مدارس، اجرا شد.
وی هدف از اجرای این طرح را افزایش ایمنی تردد، کاهش ترافیک و بهبود سیمای بصری یکی از میادین پرتردد شهر یزد عنوان و اظهار امیدواری کرد: با تکمیل این عملیات، شاهد روانسازی هرچه بیشتر تردد خودروها و ارائه خدمات بهتر به شهروندان باشیم.
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد در پایان با اشاره به فرا رسیدن مهرماه و آغاز سال تحصیلی جدید تصریح کرد: سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری تلاش میکند در چارچوب مصوبات ستاد مهر، با اجرای طرح های عمرانی، مسیرهای منتهی به مدارس و مراکز آموزشی را برای تردد ایمن دانشآموزان و خانوادهها آماده کند.