کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: مناطق دریایی استان به ویژه تنگه هرمز با افزایش باد‌های جنوب شرقی، نسبتاً مواج پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با افزایش باد جنوب شرقی بر روی مناطق دریایی استان و بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات بویژه شهرستان بشاگرد با رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

او افزود: در برخی از نقاط که شرایط بارشی فراهم نباشد افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست. توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از یک متر خواهد رسید. توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر صورت پذیرد و تردد شناور‌ها بخصوص شناور‌های سبک و صیادی با احتیاط لازم انجام شود و این شرایط جوی و دریایی تا روز سه شنبه در استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: از لحاظ دمایی در این مدت با افزایش رطوبت نسبی هوا، کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه مورد انتظار است.