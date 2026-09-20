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پلیس غرب استان تهران از طرح تشدید نظارت بر واحدهای صنفی در شهریار، و پلمب چهار کافه متخلف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما پلیس غرب استان تهران اعلام کرد: در جریان طرح تشدید نظارت بر واحدهای صنفی در شهرستان شهریار، چهار کافه در بلوار تعاون به دلیل تخلفات پلمب شدهاند.
بر اساس این گزارش: در بازرسیهایی که با هماهنگی دادستان شهریار انجام شد، ۱۷ واحد صنفی در رستههای باغرستوران، کافیشاپ، کافهتریا و مشابه آن بررسی شدند.
بر اساس گزارش پلیس: این طرح با هدف برقراری نظم و امنیت عمومی و برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی اجرا شده است.
پلیس نظارت بر اماکن عمومی غرب استان تهران اعلام کرد، نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی در این خیابان در دستور کار مأموران باقی خواهد ماند.
در این گزارش به جزئیات تخلفات یا نوع آنها اشارهای نشده است.