به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار بویین میاندشت گفت: عملیات ساخت این سه مدرسه که درقالب نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی پارسال شروع شد وهم اکنون به مرحله بهره برداری رسیده‌اند.

محمود درویشی افزود:برای این سه طرح بیش از ۴، ۰ میلیارد تومان هزینه شده که اعتبار آن از محل اعتبارات ملی واستانی وبا مشارکت فولاد مبارکه وخیران تامین شده است.

مدیرآموزش وپرورش بویین میاندشت هم با اشاره به اینکه دو مدرسه در شهر افوس ویک هنرستان در بویین میاندشت نوسازی شده است گفت: مدارس قدیمی افوس بیش از ۵۵ سال وهنرستان بویین میاندشت هم بالای ۴۵ سال قدمت داشتند.

احمد زالی افزود: یکی از مدارس شهر افوس به عنوان اولین طرح آموزشی استان به نام قائد شهید امت حضرت آیت الله خامنه‌ای نامگذاری شده وقرار است همزمان با بازگشایی مدارس به بهره برداری برسد ودو طرح دیگر هم تا پایان مهر افتتاح خواهند شد.

وی اضافه کرد: با نوسازی شدن این مدارس حدود ۱۲ هزار مترمربع به فضا‌های آموزشی شهرستان اضافه شده است.