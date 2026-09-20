به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان، سرهنگ علی اسدالهی گفت: در پی وقوع سرقت تجهیزات ترانس برق و ادوات کشاورزی در الیگودرز، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی اینشهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدام اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، دو نفر متهم به سرقت و یک مالخر تجهیزات را شناسایی و با هماهنگی قضایی،دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی الیگودرز بیان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیری اموال مسروقه شامل ترانس‌های برق، ادوات کشاورزی و سایر تجهیزات کشف شد.

سرهنگ اسدالهی با بیان اینکه متهمان در تحقیقات پلیس به هشت فقره سرقت اعتراف کردند، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی شهرستان الیگودرز معرفی شدند.

وی با قدردانی از همراهی و همکاری شهروندان با پلیس تأکید کرد:پلیس با سارقان و مالخران اموال مسروقه برابر قانون برخورد قاطع خواهد کرد.