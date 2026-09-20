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هفته پنجم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال سری آ ایتالیا با تساوی تیم اینتر مقابل رم ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
اودینزه ۰ - ۱ کالیاری
بولونیا ۱ - ۱ تورینو
رم ۲ - ۲ اینتر
- برای رم کوادیو کانه در دقایق ۶ و ۳۷ گلزنی کرد، اما اینتر با گلهای لائوتارو مارتینس ۴۶ و ۷۹ بازی را به تساوی کشاند.
ونتزیا ۰ - ۲ لاتسیو
* برنامه - یک شنبه ۲۹ شهریور:
فیورنتینا - ناپولی
فروزینونه - کومو
پارما - جنوآ
یوونتوس - آتالانتا
میلان - لچه
- در جدول سری آ تیمهای ۱۳ امتیازی رم و اینتر اول و دوم هستند و تیمهای لاتسیو با ۱۳ و کالیاری با ۱۲ امتیاز سوم و چهارم هستند.