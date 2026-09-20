هفته پنجم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال سری آ ایتالیا با تساوی تیم اینتر مقابل رم ادامه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

اودینزه ۰ - ۱ کالیاری

بولونیا ۱ - ۱ تورینو

رم ۲ - ۲ اینتر

- برای رم کوادیو کانه در دقایق ۶ و ۳۷ گلزنی کرد، اما اینتر با گل‌های لائوتارو مارتینس ۴۶ و ۷۹ بازی را به تساوی کشاند.

ونتزیا ۰ - ۲ لاتسیو

* برنامه - یک شنبه ۲۹ شهریور:

فیورنتینا - ناپولی

فروزینونه - کومو

پارما - جنوآ

یوونتوس - آتالانتا

میلان - لچه

- در جدول سری آ تیم‌های ۱۳ امتیازی رم و اینتر اول و دوم هستند و تیم‌های لاتسیو با ۱۳ و کالیاری با ۱۲ امتیاز سوم و چهارم هستند.