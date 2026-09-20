به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با تداوم حضور مردم قرچک در شب ۲۰۳ وفاداری، مسابقات «میدان‌یار» در حوزه نظامی این شهرستان با حضور سردار ولی‌زاده، فرمانده سپاه حضرت سیدالشهداء استان تهران برگزار شد. در این رقابت‌ها، جوانان در بخش باز و بست سلاح به رقابت پرداختند تا مهارت‌های فردی و روحیه کار تیمی خود را در بستری نشاط‌بخش به نمایش بگذارند و مورد تشویق قرارا گرفتند.

در حاشیه این برنامه و در آستانه آغاز سال تحصیلی، ۶۰۰ بسته لوازم‌التحریر به ارزش ۱۲ میلیارد ریال که توسط خیرین و بسیجیان جهادی تهیه شده بود، به نمایش درآمد تا در روزهای آتی میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شود.