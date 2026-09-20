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سخنگوی حکومت افغانستان گفت: افغانستان خواهان ادامه گفتوگو و همکاری با پاکستان است و امید دارد اختلافات حلنشده میان دو کشور از راه گفتوگو حلوفصل شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «ذبیحالله مجاهد» در گفتوگو با شبکه «العربیه» از تلاشهای عربستان و کشورهای دیگر برای کمک به حل اختلافات میان کابل و اسلامآباد استقبال کرد و گفت: عربستان میتواند در این زمینه نقش مثبتی ایفا کند.
وی افزود: کابل امیدوار است تلاشهای کشورهای میانجی به یافتن راهی برای پیشبرد موضوعات مورد اختلاف میان دو طرف کمک کند.
سخنگوی حکومت افغانستان با تأکید بر ادامه روابط و تعامل با پاکستان گفت: مردم افغانستان برای عربستان و دو مسجد مقدس در این کشور احترام ویژهای قایل هستند.
مجاهد افزود که کابل به تصمیمهای عربستان درباره تلاشهای این کشور برای تسهیل گفتوگو میان افغانستان و پاکستان احترام میگذارد.
پاکستان خواهان پایان آنچه «مداخله افغانستان» میخواند است
اظهارات مجاهد چند روز پس از آن مطرح شد که «احمد شریف چودری» مدیرکل روابط عمومی ارتش پاکستان در گفتوگو با شبکه العربیه گفت که اسلامآباد خواهان پایان هراسافکنی و آنچه او «مداخله از افغانستان» خواند، است.
وی افغانستان را متهم کرد که اجازه میدهد از خاک این کشور برای جذب، آموزش و مسلحسازی افراد و حملات تروریستی علیه پاکستان و سایر نقاط منطقه استفاده شود.
مدیرکل روابط عمومی ارتش پاکستان با اشاره به یک گزارش اخیر سازمان ملل متحد گفت که دهها گروه تروریستی در داخل افغانستان فعالیت دارند.
وی هشدار داد که افغانستان نباید به مرکز هراسافکنی جهان تبدیل شود.
چودری همچنین گفت که پاکستان حق دفاع از خود را بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد محفوظ میداند و برای محافظت از جان، حیثیت و دارایی شهروندانش به اقدامات لازم ادامه خواهد داد.
وی افزود که پاکستان به مبارزه با هراسافکنی، که به گفته او در ۲ دهه گذشته ادامه داشته است، نیز ادامه میدهد.
افزایش درگیریهای مرزی
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال ۲۰۲۱، پاکستان شاهد افزایش حملات مرزی بهویژه در ایالتهای خیبرپختونخوا و بلوچستان، بوده است.
اسلامآباد بارها از کابل خواسته است که مانع استفاده گروههای مسلح از خاک افغانستان برای حملات در داخل پاکستان شود.
پاکستان میگوید مقامات طالبان اقدام موثری علیه گروههایی که مسئول حملات در پاکستان هستند انجام ندادهاند، اما کابل این ادعا را رد کرده است.
پاکستان در فوریه ۲۰۲۶ عملیات «غضب لِلحق» را که چند ماه پس از توافق آتشبس میان دو کشور در اکتبر ۲۰۲۵ و در پی درگیریها در چندین نقطه مرزی انجام شد آغاز کرد.
با وجود وجود چندین دور گفتوگو، کابل و اسلامآباد هنوز نتوانستهاند اختلافات خود را حل کنند و فعالیت گروههای مسلح از خاک افغانستان و اتهامهای متقابل درباره حمایت از گروههای مسلح همچنان از موضوعات اصلی مورد اختلاف میان دو کشور است.