استاندار کرمانشاه گفت: طرح استعدادیابی محله محور قهرمان قله‌ها به محلات نشاط می‌بخشد و استعدادها را شکوفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه، طرح استعدادیابی محله‌محور قهرمان قله‌ها را فرصتی برای ایجاد نشاط اجتماعی، شکوفایی استعدادهای نوجوانان و جوانان و توجه به مشکلات محلات دانست و بر هماهنگی دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها، بخش خصوصی و بانک‌ها برای پشتیبانی از آن تأکید کرد.

منوچهر حبیبی گفت: اجرای این برنامه به محلات جان تازه‌ای می‌بخشد و علاوه بر شناسایی استعدادها، با معرفی و نمایش توانمندی‌های آنان، زمینه شکوفایی‌شان را فراهم می‌کند.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر مردمی بودن این برنامه گفت: توجه به کودکان، نوجوانان و جوانان و برنامه‌ریزی برای آنان، موجب خوشحالی خانواده‌ها می‌شود و آثار اجتماعی مثبتی دارد.

حبیبی از فرمانداران خواست با هماهنگی دستگاه‌ها و پشتیبانی موردنیاز طرح، از جمله سالن، حمل‌ونقل، نظم و امنیت را پیگیری کنند و بر حمایت شهرداری‌ها و دفتر امور اجتماعی استانداری در چارچوب مدیریت محله‌محور تأکید کرد.

وی خواستار معرفی طرح به اتاق بازرگانی و هماهنگی با شورای هماهنگی بانک‌های استان برای جلب حمایت مالی شد و ابراز امیدواری کرد با همراهی فرمانداران، شهرداران و رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌ها، این رویداد در سراسر استان به‌خوبی اجرا شود.