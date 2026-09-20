

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ناهید قیصری گفت: این محصول با هدف حل برخی مسائل صنعت آب و فاضلاب کشور، از جمله کاهش هدررفت آب، توسط یک شرکت طراحی شده و با همکاری و پیگیری کارشناسان و متخصصین مرتبط در این حوزه، موفق به دریافت این گواهی شده است.



رئیس اداره هماهنگی امور تدوین استاندارد این اداره کل، با اشاره به صدور گواهی دانش‌بنیان KB-COP برای محصول «شیر کنترل خودکار جریان با مغزی الاستیک» اظهار کرد: این دومین گواهی دانش‌بنیانی است که در سال جاری در اداره کل استاندارد استان یزد صادر شده است.



وی افزود: این محصول با همکاری و پیگیری کارشناسان اداره کل استاندارد استان یزد، موفق شد تأییدیه دانش‌بنیان خود را تحت عنوان گواهی دانش‌بنیان KB-COP دریافت کند.