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رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به توزیع ۱۶۰ میلیون جلد کتاب درسی در سراسر کشور، گفت: ۹۸ درصد از فرایند توزیع انجام شده است و فقط چاپ و توزیع چند عنوان درسی در شاخه فنی و حرفهای باقی مانده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین صادقی افزود: علاوه بر بهرهبرداری از فضاهای آموزشی جدید، هزار و ۵۰۰ واحد آموزشی، بازسازی و بهسازی شده است بیش از ۶ هزار فضای استاندارد، چهار هزار مترمربع چمن مصنوعی و ۶ هزار فضای بهداشتی و هزار اتاق بهداشت تجهیز و به امکانات مورد نیاز مجهز شده است.
وی اظهار کرد: امسال ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دانشآموز در سال تحصیلی پیشرو در کلاس درس حاضر خواهند شد؛ از این تعداد، ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار دانشآموز در مدارس دولتی و ۲ میلیون و ۷۳۴ هزار دانشآموز در مدارس غیردولتی تحصیل خواهند کرد.
صادقی درباره وضعیت نیروی انسانی نیز گفت: در سال تحصیلی جدید هیچگونه کمبود معلم نداریم و وضعیت نیروی انسانی بهصورت مستمر و هفتگی در طول سال تحصیلی پیگیری خواهد شد.
آموزش حضوری؛ سیاست آموزش و پرورش
وی تأکید کرد: سیاست اصلی وزارت آموزش و پرورش، برگزاری آموزش به شکل حضوری است و اگر در نقطهای از کشور به دلایلی آموزش غیرحضوری یا مجازی شود، این موضوع موردی و محدود خواهد بود.
رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: در صورت هرگونه مشکل موردی، این نهاد با افزودن ۱۰۰ سرور به شبکه «شاد» و پخش برنامههای تلویزیونی ایران نیز در صورت نیاز پشتیبانی از فرایند آموزش برای دانشآموزان را فراهم خواهد کرد.
صادقی درباره پوشش تحصیلی گفت: اکنون پوشش تحصیلی در مقطع ابتدایی به ۹۸ درصد خواهد رسید؛ همچنین پوشش پیشدبستانی نیز به ۷۷ درصد افزایش یافته که نسبت به سال گذشته (۴۴ درصدی)، شاهد رشد قابل توجهی شده است.
۵۰ هزار دانشآموز به چرخه آموزش بازگشتند
وی از کاهش شمار بازماندگان از تحصیل خبر داد و گفت: با حمایت معاونتهای ابتدایی و متوسطه حدود ۵۰ هزار نفر دانش آموز شناسایی و به فرایند آموزش بازگردانده شدهاند.
بهرهبرداری ۱۱ هزار کلاس همزمان با شروع سال تحصیلی/۱۶۰میلیون کتاب درسی توزیع شد
توزیع ۱۶۰ میلیون جلد کتاب درسی در سراسر کشور
رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به توزیع ۱۶۰ میلیون جلد کتاب درسی در سراسر کشور، گفت: ۹۸ درصد از فرایند توزیع انجام شده است و فقط چاپ و توزیع چند عنوان درسی در شاخه فنی و حرفهای باقی مانده است.
صادقی از برگزاری حضوری آیینهای آغاز سال تحصیلی خبر داد و گفت: جشن غنچهها روز یکشنبه ۱۲ مهر، جشن شکوفهها روز دوشنبه ۳۰ شهریور و آیین آغاز سال تحصیلی در روز چهارشنبه اول مهر برگزار خواهد شد.
وی افزود: «پرسش مهر» نیز مطابق روال سالهای گذشته در روزهای آغازین سال تحصیلی مطرح میشود و دانشآموزان و فرهنگیان فرصت دارند تا در طول سال به این پرسش پاسخ دهند.