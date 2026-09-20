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رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: در ۴ محور مواصلاتی تهران و البرز ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ ناصر قلینیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: ترافیک در آزادراه قزوین-کرج در محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس نیمهسنگین است.
وی افزود: در آزادراه کرج-تهران نیز در حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک و محدوده گرمدره ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به اینکه در آزادراه ساوه-تهران نیز محدودههای نسیمشهر و احمدآباد مستوفی با ترافیک نیمهسنگین مواجه است.تصریح کرد: در محور شهریار-تهران نیز حدفاصل میدان معادن تا شهر قدس ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
وی درباره محورهای مسدود غیرشریانی گفت: محور طالقان-هشتگرد در محدوده شهرک طالقان تا دوراهی فشند-آردهه مسدود است.