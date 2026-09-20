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رئیس دانشگاه کاشان گفت: تفاهمنامه علمی بین وزارت علوم و آموزش عالی عراق، دانشگاه المستنصریه و دانشگاه کاشان منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این تفاهم نامه، در ۹ ماده و در سه نسخه اصلی به زبانهای عربی، فارسی و انگلیسی که به مدت ۵ سال اعتبار دارد، به امضای بهزاد سلطانی رئیس دانشگاه کاشان و صفاء تقی العیساوی رئیس دانشگاه المستنصریه رسید.
رئیس دانشگاه کاشان گفت: این تفاهم نامه در راستای تقویت و تعمیق روابط علمی و فرهنگی و تبادل تجربیات از طریق بهرهمندی متقابل از توانمندیهای طرفین برای فعالسازی پیوندهای علمی و انسانی و گفتگوی فرهنگی میان تمدنها در جهت خدمت به جامعه به امضا رسید.
سلطانی تبادل اطلاعات، برنامههای درسی و پژوهشهای علمی جهت انتشار، برگزاری فعالیتهای مشترک دانشگاهی و علمی، برگزاری کارگاههای آموزشی برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان و تشویق همکاری در زمینه نظارت علمی مشترک (راهنمایی مشترک پایاننامه/رساله) را از جمله زمینههای همکاری در این تفاهم نامه عنوان کرد.
به گفته وی با امضای این تفاهم نامه همچنین زمینههای امکان تبادل اعضای هیئت علمی دانشگاه برای انجام پژوهشهای علمی مشترک و ارائه سخنرانی در حوزههای تخصصی خود، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برای اعضای هر دو طرف، متناسب با تخصصهای موجود در هر یک از طرفین تبادل اطلاعات، کتب، پژوهشهای علمی، اسناد دانشگاهی و تحقیقاتی، و پایاننامههای دانشجویی در حوزههای آموزشی، پژوهشی و فناوری فراهم میشود.
دانشگاه کاشان در سال ۱۳۵۲ تاسیس و در حال حاضر با بیش از ۳۱۰ عضو هیات علمی،۹هزارو ۵۰۰ دانشجو و ۲۵۰ کد رشته در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو میپذیرد.