با آغاز مسابقات هندبال بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، دو کوبل داوری و یک ناظر بین‌المللی از ایران در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با آغاز مسابقات هندبال بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، دو کوبل داوری و ناظر ایرانی حاضر در این رقابت‌ها نیز کار خود را آغاز می‌کنند.

احمد و امیر قیصریان در بخش مردان و فرناز مظاهری و عاطفه مظفری در بخش زنان، دو کوبل داوری ایرانی حاضر در این دوره از مسابقات هستند.

همچنین میترا نوری، ناظر بین‌المللی هندبال ایران، به عنوان ناظر در رقابت‌های هندبال بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا حضور دارد.