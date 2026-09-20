به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان از اجرای طرح ۴۸ ساعته برخورد با خودرو‌های شوتی و تغییر وضعیت خبر داد و گفت: در این طرح ۶۶ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شد.

سرهنگ مهدی پورامینایی با اشاره به تداوم طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی از ابتدای سال جاری با اولویت مقابله با خودرو‌های شوتی و تغییر وضعیت، اظهار داشت: این خودرو‌ها که اغلب اقدام به قاچاق سوخت، کالا و مواد مخدر می‌کنند، به دلیل تغییرات فنی غیرمجاز، عامل بروز حوادث ناگوار جاده‌ای هستند.

وی افزود: در طرح ضربتی اخیر که با مشارکت پلیس راه، قرارگاه ابوذر و رده‌های انتظامی اجرا شد، ضمن توقیف تعداد قابل‌توجهی خودرو، ۶۶ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد. طبق مصوبات و دستورات قضایی، خودرو‌های متخلف تا ۶ ماه در توقیف خواهند ماند.