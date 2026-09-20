پخش زنده
امروز: -
۴ هزار بسته تحصیلی از محل موقوفه یوسفی دماوندی میان دانشآموزان کمبرخوردار بهشهر توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر از تهیه و توزیع ۴ هزار بسته تحصیلی میان دانشآموزان کمبرخوردار این شهرستان از محل موقوفه مرحوم یوسفی دماوندی روستای التپه خبر داد.
مهدی نعمتاللهی در همایش مهر تحصیلی استان مازندران در کارخانه آرد موقوفه یوسفی دماوندی روستای التپه گفت: این بستههای تحصیلی با هدف اجرای نیت واقف و حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار تهیه و توزیع شد.
وی افزود: تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی دانشآموزان در آستانه سال تحصیلی، از جمله خدماتی است که با استفاده از ظرفیت موقوفات و عواید آنها انجام میشود.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر ادامه داد: آثار و برکات موقوفه مرحوم یوسفی دماوندی در حوزههای اقتصادی، تولیدی، فرهنگی و آموزشی قابل مشاهده است و این مجموعه در کنار فعالیتهای تولیدی، خدمات عامالمنفعه نیز ارائه میکند.
نعمتاللهی با تأکید بر اهمیت اجرای نیات واقفان گفت: توزیع بستههای تحصیلی میان دانشآموزان کمبرخوردار نمونهای از خدمات موقوفات در حمایت از تحصیل و کاهش بخشی از دغدغههای خانوادههاست.
وی همچنین با اشاره به حضور خانوادههای شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در این همایش افزود: در آغاز سال تحصیلی، یاد و خاطره شهدای دانشآموز گرامی داشته شد و از خانوادههای آنان نیز تجلیل و تکریم به عمل آمد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر تأکید کرد: استمرار خدمات عامالمنفعه از محل موقوفات و اجرای نیات واقفان، زمینه بهرهمندی مردم از برکات وقف را در حوزههای آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی فراهم میکند.
در همایش مهر تحصیلی استان مازندران که در کارخانه آرد موقوفه یوسفی دماوندی روستای التپه بهشهر برگزار شد، ۴ هزار بسته تحصیلی میان دانشآموزان کمبرخوردار شهرستان توزیع شد.