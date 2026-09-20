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معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با سیده عصمت خداداد حسینی، مادر شهید جمهور آیتالله سید ابراهیم رئیسی، دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فریده اولاد قباد، معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور به همراه صدیقه خدیوی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی با سیده عصمت خداداد حسینی، مادر شهید جمهور آیتالله سید ابراهیم رئیسی، دیدار و گفتوگو کرد.
مادر شهید رئیسی خطاب به مسئولان گفت: تا میتوانید به مردم خدمت کنید و همه تلاش خود را جهت خدمت به مردم به کار بگیرید.
وی افزود: من برای همه مسئولان دعا میکنم که بتوانند به نحو احسن به مردم خدمت کنند؛ ما مردم بسیار خوبی داریم، باید قدر این مردم را دانست.