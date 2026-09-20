شبکه رادیویی فرهنگ با تدارک دو برنامه «قرار هفته» و «مستند فرهنگ»، به بررسی زندگی و آثار فریدون مشیری و حسین منزوی، دو شاعر برجسته معاصر می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «قرار هفته» از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، از ۲۸ شهریور تا ۳ مهرماه، در فواصل پخش برنامه‌های این شبکه، با مرور فعالیت‌های ادبی و مطبوعاتی فریدون مشیری همراه مخاطبان می‌شود.

این برنامه با استفاده از روایت نمایشی ، ویژگی‌های شعر ساده و صمیمی مشیری را بررسی و اشعار ماندگار او از جمله «کوچه» را بازخوانی می‌کند.

همچنین برنامه «مستند فرهنگ» در روز یکشنبه ۲۹ شهریورماه ساعت ۱۹، زندگی و کارنامه هنری حسین منزوی را واکاوی می‌کند.

این مستند ضمن بررسی نقش منزوی در تحول و احیای غزل معاصر، به تأثیر او بر ترانه‌سرایی و بهره‌گیری استادان موسیقی ایران از اشعار وی می‌پردازد.