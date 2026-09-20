طرح کدهای پستی هوشمند (GNAF) با هدف استانداردسازی نشانی اماکن و تسهیل ارائه خدمات دولتی، در روستای قشلاق اول شهرستان قرچک به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک و ساماندهی نظام نشانی اماکن، قاسم جمشیدی بخشدار مرکزی شهرستان قرچک به همراه آریانی معاون فنی و امور عمرانی فرمانداری، رئیس اداره پست، کارشناسان مرتبط، دهیار و مسئول فنی دهیاری روستای قشلاق اول، از روند اجرای طرح کد‌های پستی هوشمند (GNAF) در این روستا بازدید کردند.

در این طرح، با همکاری و مشارکت بخشداری مرکزی، اداره پست، دهیاری و شورای اسلامی روستای قشلاق اول، فرآیند نصب و جانمایی پلاک‌های هوشمند اماکن و منازل روستا انجام شده و زیرساخت لازم برای بهره‌مندی از نشانی استاندارد و کدپستی ۱۰ رقمی فراهم شده است.

اجرای طرح GNAF با هدف استانداردسازی نشانی اماکن، افزایش دقت در شناسایی و مکان‌یابی واحد‌های مسکونی و تجاری و تسهیل ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان انجام می‌شود و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه خدمات هوشمند و الکترونیکی در مناطق روستایی داشته باشد.

بخشدار مرکزی شهرستان قرچک در جریان این بازدید، ضمن قدردانی از همکاری اداره پست، دهیاری و شورای اسلامی روستای قشلاق اول، بر تکمیل و استمرار اجرای طرح‌های زیرساختی و هوشمندسازی خدمات در روستا‌های بخش مرکزی تأکید کرد.

پلاک‌های هوشمند کدپستی، علاوه بر نمایش کدپستی ۱۰ رقمی، به عنوان یکی از زیرساخت‌های نظام ملی نشانی و دولت الکترونیک، زمینه دسترسی دقیق‌تر و سریع‌تر به اطلاعات مکانی اماکن را فراهم می‌کنند.