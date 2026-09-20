به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ این دیوارنگاره شامل آیه‌ی شریفه قُلْ إِنَّما أَعِظُکُمْ بِواحِدَة أَنْ تَقُومُوا لِلّهِ مَثْنى وَ فُرادى ثُمَّ تَتَفَکَّرُوا، شعار یا لثارات الحسین (ع) و پیام قصاص ترامپ به زبان لاتین است.

این مراسم با حضور حجت‌الاسلام محمد قادری مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر و پیام مساعدی مدیرکل هواشناسی استان بر فراز ساختمان شماره ۲ اداره کل هواشناسی استان بوشهر واقع در میدان امام علی (ع) برگزار شد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر در این مراسم ضمن گرامیداشت شهید یوسف سبحانی نسب و شهید قادری از شهدای هواشناسی گفت: امروز در آستانه فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، شاهد برافراشته شدن ابرپرچم خوانخواهی امام شهید، فرماندهان شهید و سایر شهدای انقلاب اسلامی در این ساختمان که مورد حمله تروریستی آمریکای جهانخوار قرار گرفت هستیم.

تاسیسات غیرنظامی و خدماتی رادار هواشناسی بوشهر و ساختمان شماره دو اداره کل هواشناسی استان بوشهر ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ مورد تهاجم وحشیانه دشمن جنایتکار صهیونی آمریکایی قرار گرفت.