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ادارهکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با صدور هشدار زرد شماره ۶، نسبت به نفوذ هوای سرد، کاهش محسوس دما و وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل هواشناسی استان گفت: این سامانه از صبح دوشنبه آغاز و تا صبح چهارشنبه اول مهر فعال خواهد بود. بر اساس این اطلاعیه، احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی حساس به تنش دمایی (مانند ذرت، لوبیا و انگور) و آسیب به باغات استان وجود دارد.
نوروزی افزود: مناطق تحت تأثیر این سامانه، تمامی نقاط استان بهویژه شهرستانهای شهرکرد، بن، بروجن، سامان، فرخشهر، فارسان و کیار (شلمزار) اعلام شده است.
وی به کشاورزان و باغداران توصیه کرد برای کاهش خسارات احتمالی، نسبت به تسریع در برداشت محصولات زراعی، تنظیم دمای گلخانهها، عایقبندی و حفاظت از باغات اقدام کنند. همچنین با توجه به پیشبینی وزش باد نسبتاً شدید، نسبت به استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی اطمینان حاصل کنند.