پخش زنده
امروز: -
بیش از ۲۵۰ بسته لوازمالتحریر و کیف به ارزش بیش از ۲۵۰ میلیون تومان برای دانشآموزان کمبرخوردار عباسآباد تهیه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بیش از ۲۵۰ بسته لوازمالتحریر و کیف به ارزش بیش از ۲۵۰ میلیون تومان برای توزیع میان دانشآموزان کمبرخوردار مدارس شهرستان عباسآباد تهیه شد.
شعبانی، مدیر دبیرستان دخترانه نمونه دولتی شهید معراج احمد عباسی عباسآباد، با قدردانی از خیران و گروههای جهادی همراه این طرح گفت: این بستهها با هدف حمایت از دانشآموزانی تهیه شده است که به دلیل شرایط اقتصادی، امکان تهیه کامل لوازم مورد نیاز مدرسه را ندارند.
وی افزود: بخشی از بستههای تهیهشده هنوز در مسیر است و پس از رسیدن، در اختیار دانشآموزان قرار خواهد گرفت.
شعبانی گفت: اعضای گروه جهادی مهر کوثر بسیج فرهنگیان شهرستان عباسآباد، فرهنگیان بازنشسته و شاغل و دیگر خیران و نیکوکاران در تأمین هزینههای این طرح مشارکت داشتهاند.
وی اظهار امیدواری کرد با تداوم این همکاریها، زمینه حضور شادابتر دانشآموزان در مدارس فراهم شود و هیچ دانشآموزی به دلیل ناتوانی مالی، سال تحصیلی خود را با کمبود لوازم مورد نیاز آغاز نکند.
مدیر دبیرستان دخترانه نمونه دولتی شهید معراج احمد عباسی عباسآباد با اشاره به سابقه ششساله این فعالیتها افزود: هدف اصلی این اقدامات، ایجاد انگیزه، نشاط و امید در میان دانشآموزان و کمک به فراهم شدن شرایط مناسب برای آغاز سال تحصیلی است.
شعبانی از همکاری مدیریت آموزش و پرورش، مسئولان دستگاههای اجرایی، سپاه، بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی و گروههای جهادی در اجرای این طرح قدردانی کرد.