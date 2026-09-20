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مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرمان گفت:کرایه سرویس مدارس در شهر کرمان برای سال تحصیلی جدید، هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته و خودروی مورد نیاز سرویس مدارس تامین شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، علی زنگیآبادی گفت: برای جابجایی دانشآموزان در سال جدید تحصیلی فراخوان دادیم که ۲۵ شرکت حائز شرایط شدند و این در حالی است که سال گذشته ۱۶ شرکت برای سرویس مدارس فعالیت میکردند.
وی با اشاره به اینکه برای سرویس مدارس سه نوع خودرو سواری، ون و مینیبوس فعالیت دارند خاطر نشان کرد: با هماهنگی آموزش و پرورش و مدیران مدارس، اولیای دانش آموزان در پلتفرم مربوط ثبت نام میکنند و بر اساس آدرس منزل و مدرسه به شرکتهای تایید شده معرفی میشوند.
مدیر عامل سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری کرمان ادامه داد: تعداد خودرو کافی برای سرویس مدارس در شهر کرمان وجود دارد و در صورت کمبود احتمالی سرویس، از طرف این سازمان خودرو تامین میشود و حتی برای افراد بی بضاعت به صورت رایگان سرویس اختصاص دادیم.