به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهندس عیسی نوروزی‌پور افزود: از مجموع درآمد‌های کسب‌شده، ۵۳ درصد مربوط به فروش صادراتی محصولات می‌باشد.

وی ادامه داد: پتروشیمی خراسان در همین مدت با ثبت ۵ درصد افزایش تولید و تحقق ۹۸ درصدی بودجه تولید، موفق به تولید بیش از ۴۰۵ هزارتن انواع محصولات اوره، آمونیاک و ملامین شده است.

مدیرعامل پتروشیمی خراسان خاطرنشان کرد: رشد قابل توجه درآمد‌های عملیاتی در کنار افزایش تولید و تحقق بخش عمده برنامه بودجه‌ای، بیانگر تداوم روند رو به رشد عملکرد تولیدی و اقتصادی شرکت در سال جاری است که مرهون زحمات همکاران و متخصصین مجتمع میباشد.