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مدیرعامل شرکت پتروشیمی خراسان گفت: درآمدهای عملیاتی شرکت در پنج ماه سال جاری با رشد ۲۰۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به بیش از ۱۲۷ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهندس عیسی نوروزیپور افزود: از مجموع درآمدهای کسبشده، ۵۳ درصد مربوط به فروش صادراتی محصولات میباشد.
وی ادامه داد: پتروشیمی خراسان در همین مدت با ثبت ۵ درصد افزایش تولید و تحقق ۹۸ درصدی بودجه تولید، موفق به تولید بیش از ۴۰۵ هزارتن انواع محصولات اوره، آمونیاک و ملامین شده است.
مدیرعامل پتروشیمی خراسان خاطرنشان کرد: رشد قابل توجه درآمدهای عملیاتی در کنار افزایش تولید و تحقق بخش عمده برنامه بودجهای، بیانگر تداوم روند رو به رشد عملکرد تولیدی و اقتصادی شرکت در سال جاری است که مرهون زحمات همکاران و متخصصین مجتمع میباشد.