۸ رقم جدید گندم، جو، سویا و ذرت در مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران معرفی شد.

معرفی ۸ رقم اصلاح‌شده گندم، جو، سویا و ذرت در مازندران

معرفی ۸ رقم اصلاح‌شده گندم، جو، سویا و ذرت در مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ابوذری رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران با اشاره به نقش این مرکز در حوزه‌های پژوهش و آموزش گفت: این مرکز در قالب هفت بخش تخصصی، مسئولیت اجرای نزدیک به ۱۴۱ طرح پژوهشی را بر عهده دارد.

وی افزود: با توجه به چالش‌های تغییر اقلیمی و ضرورت تغییر الگو‌های کشت، محققان این مرکز از ابتدای سال جاری تاکنون ۸ رقم جدید از محصولات استراتژیک شامل گندم، جو، سویا و ذرت را معرفی کرده‌اند که ظرفیت انطباق با شرایط محیطی جدید را دارند.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران با اشاره به تلاش برای افزایش ضریب نفوذ بذر‌های اصلاح‌شده در میان کشاورزان گفت: این مرکز با هدف تسهیل فرآیند تولید و حمایت از سازمان جهاد کشاورزی، بر انتقال سریع نتایج پژوهش‌ها به عرصه تولید تمرکز دارد.

ابوذری حضور مستقیم محققان در مزارع و عرصه کشاورزی را یکی از نقاط قوت این مرکز عنوان کرد و افزود: مرکز تحقیقات مازندران با ثبت نزدیک به ۸۵۰ روز حضور میدانی محققان در عرصه، رتبه نخست کشور را در این شاخص کسب کرده است.

وی در پایان گفت: هدف از گسترش فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی، ارتقای پویایی بخش کشاورزی، دستیابی به استقلال در تولید و تضمین امنیت غذایی استان و کشور است.