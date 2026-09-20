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۸ رقم جدید گندم، جو، سویا و ذرت در مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ابوذری رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران با اشاره به نقش این مرکز در حوزههای پژوهش و آموزش گفت: این مرکز در قالب هفت بخش تخصصی، مسئولیت اجرای نزدیک به ۱۴۱ طرح پژوهشی را بر عهده دارد.
وی افزود: با توجه به چالشهای تغییر اقلیمی و ضرورت تغییر الگوهای کشت، محققان این مرکز از ابتدای سال جاری تاکنون ۸ رقم جدید از محصولات استراتژیک شامل گندم، جو، سویا و ذرت را معرفی کردهاند که ظرفیت انطباق با شرایط محیطی جدید را دارند.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران با اشاره به تلاش برای افزایش ضریب نفوذ بذرهای اصلاحشده در میان کشاورزان گفت: این مرکز با هدف تسهیل فرآیند تولید و حمایت از سازمان جهاد کشاورزی، بر انتقال سریع نتایج پژوهشها به عرصه تولید تمرکز دارد.
ابوذری حضور مستقیم محققان در مزارع و عرصه کشاورزی را یکی از نقاط قوت این مرکز عنوان کرد و افزود: مرکز تحقیقات مازندران با ثبت نزدیک به ۸۵۰ روز حضور میدانی محققان در عرصه، رتبه نخست کشور را در این شاخص کسب کرده است.
وی در پایان گفت: هدف از گسترش فعالیتهای پژوهشی و آموزشی، ارتقای پویایی بخش کشاورزی، دستیابی به استقلال در تولید و تضمین امنیت غذایی استان و کشور است.