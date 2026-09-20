به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های تیمی تنیس روی میز بیستمین دوره بازی‌های آسیایی از صبح امروز یکشنبه در سالن اسکای تویوتا شهر ناگویا ژاپن آغاز شد.

تیم ملی تنیس روی میز نخستین دیدار خود را برابر پاکستان برگزار کرد و موفق به شکست این تیم شد. در این مسابقه ابتدا بنیامین فرجی در سه ست بیلا تا‌ها را شکست داد و پس از او نیما عالمیان هم با همین نتیجه خان محمد را از پیش رو براشت.

در سومین مسابقه دو تیم نوشاد عالمیان به مصاف خان عباس رفت و ۳ بر یک برابراین حریف پاکستانی به برتری رسید.