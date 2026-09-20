مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: نمایشگاه پاییزه عرضه مستقیم ملزومات تحصیلی دانش آموزان با حداکثر ۲۰ درصد تخفیف در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی گیلان تا اول مهر دایر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ تیمور پورحیدری گفت: نمایشگاه پاییزه عرضه مستقیم نوشت افزار، پوشاک مدارس، کیف و کفش با ۱۰ تا ۲۰ درصد تخفیف که از ۲۴ شهریور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی گیلان واقع در کیلومتر ۴ جاده رشت – تهران گشایش یافته است، تا اول مهر دایر است.

وی هدف از برپایی این نمایشگاه را تسهیل در خرید لوازم مورد نیاز دانش آموزان، کاهش هزینه‌ها و ارائه کالا‌های با کیفیت با قیمت‌های کنترل شده عنوان کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: تخفیفات ویژه نمایشگاهی، تنوع محصولات و قیمت‌های کارشناسی شده از مزایای این نمایشگاه برای دانش آموزان و خانواده‌ها در آستانه بازگشایی مدارس برای سال تحصیلی جدید است.