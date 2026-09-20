یک دستگاه تریلی حامل گازوئیل صبح امروز با انحراف به لاین مخالف در اراک با دو خودروی سواری برخورد کرد و سه نفر مصدوم شدند. نیرو‌های آتش‌نشانی با ایمن‌سازی محل و کنترل نشت سوخت از بروز حوادث ثانویه جلوگیری کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ساعت ۵:۵۲ صبح امروز یکشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵ گزارشی مبنی بر وقوع سانحه رانندگی به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک اعلام شد.

بلافاصله نیرو‌های عملیاتی ایستگاه‌های شماره ۱۵۰ و ۲۰۰ به محل حادثه اعزام شدند.

علیرضا نعمتی، فرمانده عملیات، در تشریح این مأموریت گفت: یک دستگاه تریلی حامل گازوئیل پس از خروج از مسیر، به لاین مخالف منحرف شده و با یک دستگاه خودروی سمند و یک دستگاه نیسان برخورد کرد.

وی افزود: در این حادثه سه نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه، توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند. آتش‌نشانان نیز همزمان عملیات ایمن‌سازی محل، کنترل خطرات احتمالی و جلوگیری از بروز حوادث ثانویه را در دستور کار قرار دادند.

نعمتی خاطرنشان کرد: به دلیل نشت گازوئیل از تریلی، لغزندگی سطح جاده و احتمال وقوع حریق، عملیات ایمن‌سازی و پاکسازی محل با حساسیت و دقت بیشتری انجام شد و همین موضوع موجب طولانی شدن زمان عملیات گردید. پس از رفع کامل مخاطرات، محل برای ادامه اقدامات قانونی به عوامل انتظامی تحویل داده شد.