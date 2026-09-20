برخورد تریلی حامل گازوئیل با دو خودرو در اراک؛ سه مصدوم به بیمارستان منتقل شدند
یک دستگاه تریلی حامل گازوئیل صبح امروز با انحراف به لاین مخالف در اراک با دو خودروی سواری برخورد کرد و سه نفر مصدوم شدند. نیروهای آتشنشانی با ایمنسازی محل و کنترل نشت سوخت از بروز حوادث ثانویه جلوگیری کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
ساعت ۵:۵۲ صبح امروز یکشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵ گزارشی مبنی بر وقوع سانحه رانندگی به سامانه ۱۲۵ سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک اعلام شد.
بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاههای شماره ۱۵۰ و ۲۰۰ به محل حادثه اعزام شدند.
علیرضا نعمتی، فرمانده عملیات، در تشریح این مأموریت گفت: یک دستگاه تریلی حامل گازوئیل پس از خروج از مسیر، به لاین مخالف منحرف شده و با یک دستگاه خودروی سمند و یک دستگاه نیسان برخورد کرد.
وی افزود: در این حادثه سه نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه، توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند. آتشنشانان نیز همزمان عملیات ایمنسازی محل، کنترل خطرات احتمالی و جلوگیری از بروز حوادث ثانویه را در دستور کار قرار دادند.
نعمتی خاطرنشان کرد: به دلیل نشت گازوئیل از تریلی، لغزندگی سطح جاده و احتمال وقوع حریق، عملیات ایمنسازی و پاکسازی محل با حساسیت و دقت بیشتری انجام شد و همین موضوع موجب طولانی شدن زمان عملیات گردید. پس از رفع کامل مخاطرات، محل برای ادامه اقدامات قانونی به عوامل انتظامی تحویل داده شد.