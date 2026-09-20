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رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان گفت: امسال ۳۴ موکب گیلانی به ۳۰۰ هزار زائر اربعین حسینی خدمت رسانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان در همایش تکریم و تجلیل از خادمان موکب قمر بنی هاشم (ع) صومعهسرا با اشاره به خدمت رسانی ۳۴ موکب گیلانی در ایام اربعین حسینی گفت: امسال ۳۰۰ هزار زائر اربعین حسینی از خدمات مواکب گیلانی بهرهمند شدند.
مجید دوهندو افزود: هزار و ۹۵۰ خادم مواکب گیلانی در نجف، کربلا و مسیر نجف تا کربلا در زمینههای اسکان، تغذیه، خدمات فرهنگی و درمانی به زائران اربعین حسینی خدمت رسانی کردند.
حجت الاسلام والمسلمین جلالی امام جمعه صومعه سرا نیز دراین همایش خدمت رسانی به زائران اربعین در مواکب را توفیق الهی بیان کرد و گفت: این افراد از پاداش الهی و عنایت اهلبیت بهرهمند میشوند.
در این مراسم از خادمان موکب قمر بنی هاشم (ع) صومعهسرا با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.