به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

تانتهام ۲ - ۳ آستون ویلا

برایتون ۳ - ۰ آرسنال

- آرسنال در صورت پیروزی در این دیدار می‌توانست با رکورد ۱۲۳ ساله هشت پیروزی پیاپی در ابتدای فصل برابری کند.

اورتون ۱ - ۰ ایپسویچ تاون

نیوکاسل یونایتد ۲ - ۱ هال سیتی

ناتینگام فارست ۰ - ۱ کاونتری سیتی

* برنامه - یک شنبه ۲۹ شهریور:

بورنموث - لیورپول

لیدزیونایتد - کریستال پالاس

منچسترسیتی - ساندرلند

فولام - منچستریونایتد

- در جدول لیگ برتر انگلیس تیم‌های منچسترسیتی و آرسنال با ۱۲ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های برنتفورد با ۹، لیدزیونایتد و هال سیتی با ۸ امتیاز در رده‌های سوم تا پنجم قرار گرفتند.