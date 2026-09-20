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هفته پنجم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگ برتر انگلیس با شکست آرسنال مقابل برایتون ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
تانتهام ۲ - ۳ آستون ویلا
برایتون ۳ - ۰ آرسنال
- آرسنال در صورت پیروزی در این دیدار میتوانست با رکورد ۱۲۳ ساله هشت پیروزی پیاپی در ابتدای فصل برابری کند.
اورتون ۱ - ۰ ایپسویچ تاون
نیوکاسل یونایتد ۲ - ۱ هال سیتی
ناتینگام فارست ۰ - ۱ کاونتری سیتی
* برنامه - یک شنبه ۲۹ شهریور:
بورنموث - لیورپول
لیدزیونایتد - کریستال پالاس
منچسترسیتی - ساندرلند
فولام - منچستریونایتد
- در جدول لیگ برتر انگلیس تیمهای منچسترسیتی و آرسنال با ۱۲ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای برنتفورد با ۹، لیدزیونایتد و هال سیتی با ۸ امتیاز در ردههای سوم تا پنجم قرار گرفتند.