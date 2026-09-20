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درسقوط خودروی پراید به دره درمحور سَبلوئیه ـ شهردان زرند یک نفرکشته و ۳ کودک مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی شهرستان زرند گفت: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر سقوط یک دستگاه خودروی پراید به دره، بلافاصله سه دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شدند
امین عربپورافزود: متأسفانه راننده خودرو، خانمی حدود ۳۵ ساله، بهدلیل شدت جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی شهرستان زرند بیان کرد: در این حادثه همچنین سه پسربچه در رده سنی ۶ تا ۱۲ سال مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات درمانی و مراقبتهای لازم توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان سینا منتقل شدند.
عربپور با اشاره به شرایط خاص جادههای کوهستانی تصریح کرد: علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.