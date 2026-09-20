مردم شهرستان رباط کریم در دویست و سومین شب از اجتماعات خونخواهی رهبر شهید، حضور مستمر ملت ایران را عاملی بازدارنده در برابر توطئه‌های دشمن برای بازگشت به این مرز و بوم توصیف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حاضران در این اجتماع پرشکوه که با حضور گسترده خانواده‌ها برگزار شد، تداوم حضور ایرانیان در خیابان‌ها و میادین را نشانی از پشتیبانی مطلق ملت از نظام، رهبری و نیرو‌های مسلح دانستند.

مردم «دیار کریمان» در این قرار شبانه تأکید کردند که این پیوستگی و حضور اجتماعی، پیام روشنی به دشمنان است و هرگونه تلاش برای تضعیف اقتدار ملی را با اراده‌ای پولادین خنثی خواهد کرد.