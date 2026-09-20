صدور نخستین پروانه کاربرد علامت استاندارد خدمات خانه سالمندان در بیرجند
نخستین پروانه کاربرد علامت استاندارد برای خدمات مربوط به خانه سالمندان توسط یک مؤسسه خیریه در بیرجند، صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، پروانه کاربرد علامت استاندارد خدمات خانه سالمندان در راستای اجرای الزامات استاندارد ملی خدمات مراکز نگهداری و مراقبت از سالمندان و با هدف ارتقای کیفیت خدمات ارائ هشده به این قشر صادر شده است.
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت استاندارد سازی خدمات حوزه سالمندان گفت: استاندارد در این حوزه فقط به الزامات فیزیکی و ساختمانی محدود نمیشود، بلکه کیفیت، ایمنی، بهداشت، نحوه ارائه خدمات مراقبتی و رفاهی و رعایت حقوق سالمندان را نیز دربرمیگیرد.
بذری افزود: صدور این پروانه برای یک مؤسسه خیریه در بیرجند، گامی مهم در مسیر توسعه استانداردسازی خدمات اجتماعی و حمایتی استان به شمار میرود و نشاندهنده توجه مجموعههای خدمت رسان به ارتقای کیفیت خدمات و افزایش اعتماد خانوادههاست.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت استانداردهای ملی در مراکز ارائه دهنده خدمات سالمندان گفت: استاندارد سازی خدمات، ضمن ایجاد چارچوبی مشخص برای ارزیابی کیفیت، میتواند به ارتقای سطح خدمات و ایجاد محیطی ایمن، مناسب و شایسته برای سالمندان کمک کند.
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی افزود: ادارهکل استاندارد خراسان جنوبی در چارچوب وظایف قانونی خود، موضوع استانداردسازی خدمات را در حوزههای مختلف دنبال میکند و صدور این پروانه میتواند زمینهساز توجه بیشتر سایر مراکز فعال در حوزه سالمندان به الزامات استاندارد و حرکت به سمت دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد باشد.