

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، پروانه کاربرد علامت استاندارد خدمات خانه سالمندان در راستای اجرای الزامات استاندارد ملی خدمات مراکز نگهداری و مراقبت از سالمندان و با هدف ارتقای کیفیت خدمات ارائ ه‌شده به این قشر صادر شده است.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت استاندارد سازی خدمات حوزه سالمندان گفت: استاندارد در این حوزه فقط به الزامات فیزیکی و ساختمانی محدود نمی‌شود، بلکه کیفیت، ایمنی، بهداشت، نحوه ارائه خدمات مراقبتی و رفاهی و رعایت حقوق سالمندان را نیز دربرمی‌گیرد.

بذری افزود: صدور این پروانه برای یک مؤسسه خیریه در بیرجند، گامی مهم در مسیر توسعه استانداردسازی خدمات اجتماعی و حمایتی استان به شمار می‌رود و نشان‌دهنده توجه مجموعه‌های خدمت رسان به ارتقای کیفیت خدمات و افزایش اعتماد خانواده‌هاست.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت استاندارد‌های ملی در مراکز ارائه دهنده خدمات سالمندان گفت: استاندارد سازی خدمات، ضمن ایجاد چارچوبی مشخص برای ارزیابی کیفیت، می‌تواند به ارتقای سطح خدمات و ایجاد محیطی ایمن، مناسب و شایسته برای سالمندان کمک کند.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی افزود: اداره‌کل استاندارد خراسان جنوبی در چارچوب وظایف قانونی خود، موضوع استانداردسازی خدمات را در حوزه‌های مختلف دنبال می‌کند و صدور این پروانه می‌تواند زمینه‌ساز توجه بیشتر سایر مراکز فعال در حوزه سالمندان به الزامات استاندارد و حرکت به سمت دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد باشد.