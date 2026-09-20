به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی آی نیوز، «محمد البخیتی» عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن در مصاحبه با این شبکه گفت: به خدا سوگند اگر ترکیه و پاکستان در تجاوز علیه یمن مداخله کنند، ما با دست آهنین آنها را خواهیم زد و آنگونه که عربستان را ادب کردیم، آنها را نیز ادب خواهیم کرد.

البخیتی در پاسخ این سئوال که آیا پس از هشدار وزیر دفاع پاکستان درباره فعالسازی توافق مکه، به پاکستان حمله می‌کنید؟ گفت: ما از کسی نمی‌خواهیم به ما کمک کند، ولی به هرکشوری که بخواهد در کنار دشمن سعودی بایستد، هشدار می‌دهیم؛ زیرا ما وارد این نبرد شده‌ایم در حالی که آرمان عادلانه و مظلومیت بزرگی را با خود حمل می‌کنیم. ما فهرستی از صد‌ها هزار کشته به علت تجاوز سعودی داریم. ما فهرستی از میلیون‌ها کشته‌ای داریم که در نتیجه گرسنگی و سوء تغذیه و کمبود دارو در پی محاصره سعودی جان خود را از دست داده‌اند. از این رو به خدای بزرگ سوگند، اگر ترکیه و پاکستان در تجاوز به یمن مداخله کنند، آنها را با دست آهنین خواهیم زد و آنگونه که امروز عربستان را ادب کردیم، آنها را نیز ادب خواهیم کرد. ما همانگونه که پیشتر آمریکا و انگلیس را ادب کردیم، هر کشوری را که در تجاوز به یمن مداخله کند، ادب خواهیم کرد.

البخیتی در پاسخ این پرسش که این هشدار خطرناکی است؛ چرا که نشانه‌های جدی درباره تصمیم پاکستان برای مداخله در تشدید تنش پس از هشدار وزیر دفاع این کشور درباره فعالسازی توافق مکه وجود دارد و همچنین یک هیئت پاکستانی هم به ایران سفر خواهد کرد تا شاید درباره سند معین آتش بس یا فشار ایران بر جنبش انصارالله رایزنی کند. نیز گفت: ما می‌دانیم اکثر مردم ترکیه و پاکستان با یمن اعلام همبستگی می‌کنند. از این رو ما به هر گونه تحرک مستقیم نظامی حکومت ترکیه و پاکستان برای تجاوز به یمن پاسخ قاطع و دردناکی با دست آهنین خواهیم داد. ما به حکومت ترکیه و پاکستان می‌گوییم یمن به شما تجاوز نکرده و در موضع دفاع است و عربستان طرف متجاوز است. خواسته یمن واضح است، توقف جنگ از سوی طرفین و لغو محاصره در مقابل محاصره؛ این موضع عادلانه‌ای است؛ بنابراین اگر حکومت ترکیه یا پاکستان بخواهند مداخله کنند، به خدا قسم آنها را ادب خواهیم کرد.