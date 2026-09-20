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با برنامهریزی دقیق،متوسط مصرف آب، برق و گاز در فرودگاه مشهد در پنج ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه ۳۵ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل فرودگاههای استان خراسانرضوی ضمن اشاره به سیاست شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی گفت: این میزان کاهش مصرف در شرایطی محقق شده که در این مدت، توسعه زیرساختها و زیربناهای فرودگاه، افزایش تجهیزات سرمایشی و همچنین افزایش میانگین دمای هوا در تابستان امسال نسبت به سال گذشته را شاهد بودهایم، اما با وجود این شرایط، مدیریت مصرف انرژی با جدیت دنبال شده است.
محمود امانی بنی افزود: تداوم مدیریت مصرف، اصلاح الگوهای استفاده از منابع و بهرهگیری از تجهیزات کممصرف، نیازمند مشارکت و همکاری همه بخشهاست و این رویکرد با هدف استفاده بهینه از منابع و افزایش بهرهوری در فرودگاه بینالمللی مشهد استمرار خواهد داشت.