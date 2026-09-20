پخش زنده
امروز: -
مردم ولایتمدار شهرستان اسلامشهر در دویست و سومین شب از اجتماعات ایستادگی خود، ضمن تأکید بر وحدت ملی و حمایت از نیروهای مسلح، خواستار توجه جدیتر مسئولان به بهبود وضعیت معیشتی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اجتماعات شبانه مردم اسلامشهر که اکنون به شب ۲۰۳ رسیده است، با محوریت تقویت انسجام ملی و ایستادگی در برابر توطئههای دشمن برگزار میشود. حاضران در این قرار شبانه، حمایت قاطع خود را از نیروهای مسلح کشور اعلام کردند.
در کنار این پیامهای حماسی، مردم اسلامشهر بر ضرورت اتخاذ رویکردی جهادی در مدیریت شهری و کشوری تأکید کرده و خواستار توجه ویژه و عملیاتی مسئولان به رفع دغدغههای معیشتی شهروندان شدند.