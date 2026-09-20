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آسمان هرمزگان امروز صاف تا کمی ابری همراه با افزایش باد جنوب شرقی بر روی مناطق دریایی استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات بویژه شهرستان بشاگرد با رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای دور از انتظار نیست.
مجتبی حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: مناطق دریایی استان بویژه تنگه هرمز با افزایش بادهای جنوب شرقی، نسبتاً مواج پیش بینی میشود و بیشینه سرعت باد به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۱۰۰ سانتیمتر میرسد.
حمزه نژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر صورت پذیرد و رفت و امد شناورها بخصوص شناورهای سبک و صیادی با احتیاط باشد.
وی گفت: این شرایط جوی و دریایی تا روز سه شنبه در استان پیش بینی میشود.
به لحاظ دمایی در این مدت با افزایش رطوبت نسبی هوا، کاهش ۱ تا ۳ درجهای دمای بیشینه داریم.