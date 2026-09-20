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کارخانه موقوفه یوسفی دماوندی التپه بهشهر با تولید پنج نوع آرد، از واحدهای شاخص تولید آرد در استان مازندران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارخانه موقوفه یوسفی دماوندی روستای التپه بهشهر با تولید پنج نوع آرد، یکی از واحدهای شاخص تولید آرد در استان به شمار میرود و بخشی از گندم مورد نیاز آن از اراضی موقوفه شهرستان بهشهر تأمین میشود.
حجتالاسلام ابراهیم حیدریجناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران در همایش مهر تحصیلی استان که در این کارخانه برگزار شد، گفت: کارخانه موقوفه یوسفی دماوندی با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، پنج نوع آرد تولید میکند.
وی افزود: موقوفات علاوه بر کارکردهای فرهنگی و اجتماعی، در عرصه تولید و فعالیتهای اقتصادی نیز میتوانند نقشآفرین باشند و زمینه بهرهبرداری مؤثر از ظرفیتهای موجود را فراهم کنند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران با اشاره به ارتباط فعالیتهای کشاورزی و تولیدی در این مجموعه گفت: در اراضی موقوفه شهرستان بهشهر گندم تولید میشود و بخشی از این محصول پس از برداشت، در کارخانه موقوفه یوسفی دماوندی به آرد تبدیل میشود.
حیدریجناسمی ادامه داد: این روند، ظرفیت موقوفات برای ایجاد زنجیرهای از فعالیتهای کشاورزی تا تولید محصولات غذایی را نشان میدهد؛ ظرفیتی که با مدیریت و بهرهبرداری مناسب میتواند در مسیر تحقق اهداف وقف و تأمین نیازهای جامعه به کار گرفته شود.
وی با تأکید بر اهمیت اجرای نیات واقفان گفت: اجرای صحیح نیات موقوفات، یکی از بهترین راهها برای تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف در جامعه است؛ زیرا مردم با مشاهده آثار و برکات وقف، بیشتر با کارکردهای این سنت حسنه آشنا میشوند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران افزود: اوقاف مازندران در طول سال، نیات موقوفات متعددی را در بخشهای مختلف استان اجرا میکند و آثار و برکات این اقدامات به جامعه بازمیگردد.
حیدریجناسمی با اشاره به برگزاری همایش مهر تحصیلی در مجموعه موقوفه یوسفی دماوندی اظهار کرد: برگزاری چنین برنامههایی در بستر موقوفات، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای وقف و تبیین نقش آن در حمایت از نیازهای جامعه است.
وی صیانت از موقوفات، بهرهبرداری مناسب از ظرفیتهای آنها و اجرای صحیح نیات واقفان را از عوامل تداوم خدمات اجتماعی و اقتصادی وقف عنوان کرد.