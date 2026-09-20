به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حسن صابرگفت: این متهم به اتهام ارتکاب چند فقره قتل عمدی، سرقت‌های مسلحانه و تیراندازی‌های ایذایی تحت تعقیب بوده است.

وی اظهار کرد: متهم «م. ی» شامگاه شنبه ۲۸ شهریورماه، پس از حدود دو سال فرار و با اقدامات تخصصی، اشراف اطلاعاتی و پیگیری مستمر مأموران گمنام امام زمان (عج) و مأموران انتظامی شهرستان جیرفت، در یکی از شهر‌های استان کرمان شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: پس از شناسایی مخفیگاه متهم، مأموران در یک عملیات ضربتی موفق به دستگیری وی شدند و متهم برای انجام مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

دادستان جیرفت با اشاره به اتهامات و سوابق کیفری متهم خاطرنشان کرد: این فرد در پرونده‌های متعددی از جمله قتل عمدی، سرقت‌های مسلحانه طلا و جواهرات و احشام و تیراندازی‌های ایذایی تحت تعقیب بوده است.