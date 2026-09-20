به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ بر اساس بخشنامه معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعات آغاز و خاتمه کار تمامی واحد‌های ستادی (ملی)، استانی و بانک‌ها، از ۸ صبح تا ۱۳ تعیین شده است.

ساعات کاری واحد‌های عملیاتی خدمات‌رسان، آموزشی و بهداشتی که مستقیماً به مردم خدمت ارائه می‌کنند، از جمله مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز درمانی، مطابق مصوبات هیات وزیران تعیین خواهد شد.

مابقی ساعات کار موظفی کارکنان، با پیش‌بینی تمهیدات لازم از طریق دورکاری جبران می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تا پایان ساعت کاری تعیین‌شده، ارائه خدمات به مراجعان را بدون وقفه ادامه دهند.

به‌منظور حمایت از خانواده، دستگاه‌ها مکلف‌اند با شناورسازی ساعت آغاز به کار یکی از والدین دارای فرزند دانش‌آموز یا کودک زیر شش سال موافقت کنند؛ کارکنان زن سرپرست خانوار نیز مشمول این حکم هستند.