به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه از برنامه‌ریزی برای توزیع ۱۰۰ هزار بسته تحصیلی میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار کشور در سال جاری خبر داد و گفت: تاکنون ۵۰ هزار بسته توزیع شده است.

حجت‌الاسلام غلامرضا عادل در همایش مهر تحصیلی که در کارخانه موقوفه آرد یوسفی دماوندی روستای التپه بهشهر و با حضور خانواده‌های شهدای مدرسه میناب برگزار شد، با اشاره به نقش ماندگار وقف در خدمت‌رسانی به جامعه، گفت: وقف میراثی جاویدان است که آثار و برکات آن در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، حتی سال‌ها پس از درگذشت واقف، ادامه می‌یابد.

وی افزود: موقوفات با اجرای صحیح نیات واقفان، زمینه خدمت‌رسانی مستمر به اقشار مختلف جامعه و تأمین بخشی از نیاز‌های اساسی مردم را فراهم می‌کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اجرای طرح مهر تحصیلی گفت: امسال ۴ هزار بسته تحصیلی از محل عواید موقوفه کارخانه آرد یوسفی دماوندی روستای التپه بهشهر برای توزیع میان دانش‌آموزان این شهرستان اختصاص یافته است.

عادل با قدردانی از نیت خیر واقف این موقوفه افزود: با وجود گذشت سال‌ها از درگذشت واقف، آثار نیک و اقدام خداپسندانه او همچنان به مردم خدمت می‌کند و این موضوع نشان‌دهنده ماندگاری وقف برای نسل‌های آینده است.

وی ادامه داد: اجرای نیات واقفان در حوزه آموزش و پرورش، علاوه بر کاهش بخشی از دغدغه‌های خانواده‌ها، در ایجاد فرصت‌های آموزشی و حمایت از آینده نسل جوان نقش دارد.

عادل با بیان اینکه سازمان اوقاف در راستای اجرای نیات موقوفات، توزیع بسته‌های تحصیلی را در سطح کشور دنبال می‌کند، گفت: برای سال جاری توزیع ۱۰۰ هزار بسته تحصیلی پیش‌بینی شده که تاکنون ۵۰ هزار بسته به دانش‌آموزان اختصاص یافته و توزیع شده است.

وی تأکید کرد: بسته‌های تحصیلی تنها بخشی از نیاز‌های دانش‌آموزان را پوشش می‌دهد و سازمان اوقاف تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت موقوفات، زمینه ادامه تحصیل دانش‌آموزان را فراهم کند تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل بازنماند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه همچنین با گرامی‌داشت یاد شهدای مدرسه میناب گفت: داغ شهدای میناب فراموش‌نشدنی است و یاد و خاطره این دانش‌آموزان در حافظه مردم زنده خواهد ماند.

عادل با اشاره به حضور خانواده‌های شهدای مدرسه میناب در این همایش، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا تأکید کرد و درباره ابعاد حقوقی و بین‌المللی حمله به مدرسه شجره طیبه میناب گفت: قواعد و مقررات بین‌المللی برای حمایت از غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان و دانش‌آموزان، باید در عمل مورد توجه و پایبندی قرار گیرد.