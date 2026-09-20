مردم بصیر ورامین با عبور از دویستمین قرار شبانه در میادین و خیابان‌ها، بار دیگر جلوه‌های ماندگار ولایت‌مداری و وطن‌دوستی خود را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دویست و سه شب مقاومت، همدلی و بیداری؛ حماسه‌ای که نویدبخش صبحی روشن برای ایران اسلامی است. مردمی که با اراده‌ای پولادین در برابر هرگونه تزلزل ایستادند و به جهانیان ثابت کردند که پایه‌های اصلی و لغزش‌ناپذیر اقتدار این سرزمین، اراده و ایمان مردم هستند.

این تداوم حضور، گواهی بر بیداری جمعی و پیوندی ناگسستنی است که خورشید پیروزی را از پسِ صبر و استقامت این مردم طلوع خواهد داد.