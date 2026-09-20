معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت: در ثبت نام دوره‌های جدید اعزام‌های عتبات عالیات برای مهرماه، برای اعزام حدود ۶۰ هزار نفر برنامه‌ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی آقایی با اشاره به استقبال گسترده متقاضیان از سفر‌های عتبات در شهریورماه گفت: ثبت‌نام دوره جدید اعزام‌های عتبات عالیات برای مهرماه آغاز شد و متقاضیان می‌توانند برای انتخاب و ثبت‌نام در کاروان‌های تحت نظارت سازمان حج و زیارت به سامانه عتبات مراجعه کنند

وی افزود: در این دوره جدید که از دیروز آغاز شده، برای اعزام حدود ۶۰ هزار نفر در مهرماه برنامه‌ریزی شده است.

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت: در دوره جدید اعزام‌ها، بسته‌های متنوع زمینی و هوایی در سامانه عتبات ارائه شده و متقاضیان می‌توانند متناسب با شرایط و انتخاب خود، ثبت‌نام کنند.

وی با اشاره به مدیریت قیمت بسته‌های سفر در این دوره اظهار کرد: در اعزام‌های مهرماه نه‌تنها افزایش قیمت اعمال نشده، بلکه در برخی بسته‌های زمینی کاهش ۳.۵ درصدی قیمت اعمال شده است.

معاون سازمان حج و زیارت درباره تفاوت قیمت بسته‌های سفر نیز توضیح داد: قیمت‌ها با توجه به نوع بسته، زمینی یا هوایی بودن سفر، مدت اقامت، سطح هتل و خدمات پیش‌بینی‌شده متفاوت است.

آقایی با تأکید بر تلاش برای پیش‌بینی خدمات مورد نیاز زائران در بسته‌های سفر گفت: متقاضیان می‌توانند برای مشاهده بسته‌های موجود، اطلاع از جزئیات سفر و ثبت‌نام در کاروان‌های تحت نظارت سازمان حج و زیارت به سامانه عتبات به نشانی atabatorg.haj.ir مراجعه کنند.