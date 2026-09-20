ورزشکاران مازندران در نخستین حضور خود در مسابقات اسکیت کراس کشور، دو مدال طلا و برنز کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ورزشکاران مازندرانی در نخستین حضور خود در دومین دوره مسابقات اسکیت کراس کشور، به میزبانی اصفهان، دو مدال طلا و برنز کسب کردند.

آدریان بابائیان در رده سنی ۲۰-۱۶ با عملکردی درخشان به مقام نخست رسید و نخستین مدال اسکیت کراس کشور را برای مازندران به ارمغان آورد.

فاطمه پاکدامن نیز در رده سنی بزرگسالان موفق به کسب مدال برنز شد. وی علاوه بر حضور به عنوان ورزشکار، هدایت تیم بانوان اسکیت کراس مازندران را بر عهده داشت.

شاگردان پاکدامن پس از عبور از مرحله مقدماتی به مرحله گروهی راه یافتند، اما نتوانستند به مرحله نیمه‌نهایی صعود کنند.

آرسام عابدینی رستم کلایی در رده سنی ۲۰-۱۷ نیز در جمع مدال‌آوران این رقابت‌ها قرار گرفت.

علیرضا قاسمی، دیگر نماینده مازندران در رده سنی بزرگسالان، با وجود رقابتی نزدیک در مرحله نیمه‌نهایی از راهیابی به فینال بازماند. وی هدایت تیم پسران مازندران را نیز بر عهده داشت.

سام علیزاده دبیر هیأت اسکیت استان مازندران، به عنوان ناظر فدراسیون بر روند برگزاری مسابقات نظارت کرد.

دومین دوره مسابقات اسکیت کراس کشور با حضور بیش از ۳۳۰ ورزشکار دختر و پسر، طی دو روز در ورزشگاه آزادی خوراسگان اصفهان برگزار شد.